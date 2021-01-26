طقس ليبيا لـ 3 أيام: تقلبات جوية.. وانخفاض للحرارة وامطار بدءا من الليلة بهذه المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية الليبي في نشرة جوية عن حالة الطقس في ليبيا لمدة ثلاثة ايام، أن يكون الطقس متقلبا على مناطق الشمال مصحوب برياح نشطة السرعة مع انخفاض للحرارة من مساء اليوم وفرصة سقوط أمطار على مناطق الشمال الشرقي.

وفيما يلي تفاصيل النشرة الجوية الصادرة اليوم الثلاثاء الموافق 2021/01/26 المركز الوطني للأرصاد الجوية:

رأس أجدير – سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

الطقس يكون مغيم مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق والرياح تكون غربية تتحول من بعد ظهر اليوم إلى شمالية غربية نشطة السرعة تصل سرعتها إلى 50كم/س قد تثير الاتربة والغبار، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين 16 – 20مْ على اغلب المناطق وتسجل انخفاض من مساء اليوم ويكون ملحوظ يوم الغد.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده

الطقس يشهد فرصة سقوط امطار من هذه الليلة على بعض المناطق والمتوقع ان تكون جيدة يوم الخميس خاصة على مناطق الجبل الاخضر، والرياح تكون جنوبية غربية نشطة السرعة مما يتسبب في اثارة الاتربة والغبار، تتحول هذه الليلة إلى شمالية غربية نشطة السرعة مساء تتجاوز سرعتها 50كم/س.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

الطقس قليل الغيوم والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى مابين 22-25مْ وتسجل انخفاض يوم الغد.

الكفرة – السرير- تازربو

يسود الطقس سماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى مابين 22-24مْ وتسجل انخفاضا يوم الغد.

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