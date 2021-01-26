الشركة العامة للكهرباء تعلن عدد ساعات طرح الأحمال لليوم الثلاثاء 26 يناير

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن عدد ساعات طرح الأحمال المتوقعة اليوم الثلاثاء 26 يناير 2021، على مدن المنطقة الغربية ستكون ثلاث ساعات.

وقالت شركة الكهرباء في في نشرتها اليومية الصادرة اليوم والمنشورة على صفحتها الرسمية في موقع فيسوك، إن عدد ساعات طرح الأحمال المتوقعة تصل إلى ( 3 ساعات ) بنقص نصف ساعة عن يوم الامس.

وشددت الشركة في بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، على ضرورة الانتباه إلى أي متغيرات مستجدة على الشبكة.

ودعت الشركة العامة إلى تقديم شكاوى في حال زيادة عدد ساعات طرح الأحمال عن المدة المقررة، بالاتصال بالأرقام : 0215825209 / 0214808922 / 0214800990.

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