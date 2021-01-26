شركة الكهرباء: سرقة أسلاك كهرباء بثلاث مناطق متفرقة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أنها تعرضت لثلاث عمليات سرقة أسلاك كهربائية في مناطق مختلفة غرب ليبيا.

وأكدت الشركة أن مجموعة خارجة عن القانون قامت بسرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 900 متر على خط مزرعة الجزائر من 30 النجيلة التابع الى دائرة توزيع الكريمية بإدارة توزيع طرابلس، وكذلك سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 750 متر على خط جفينة من 30 غوط الرمان التابع لدائرة توزيع الحي الصناعي بالإضافة إلى سرقة 200 متر أسلاك ضغط منخفض على خط الصبخة بدائرة توزيع كعام .

وبينت الشركة أنها تعاني من الاعتداءات المتكررة والشبة اليومية على مكوناتها الكهربائية.