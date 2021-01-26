جعودة والفلاح: نرفض المحاصصة الإقليمية كمعيار حاكم لاختيار شاغلي المناصب السيادية

ليبيا – رفض عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 صالح جعودة وعضو مجلس الدولة الاستشاري القيادية في جماعة الإخوان عضو “مجلس شورى الجماعة” ماجدة الفلاح ورود اسميهما ضمن قائمة الأربعين عضوًا من مجلس الدولة الموقعين على بيان التنديد باتفاق بوزنيقة المغربية.

جعودة والفلاح وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أمس الإثنين أكّدا رفضهما القاطع لاتخاذ مبدأ المحاصصة الإقليمية كمعيار حاكم لاختيار شاغلي المناصب السيادية، مقابل تأييدهما لمعايير الكفاءة والخبرة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية