«بن غربية»: «حفتر» سيبدأ المعركة بعد حصوله على «مصرف ليبيا المركزي»

زعم الطاهر بن غربية، رئيس المكتب الإعلامي لما يسمى بـ«الحرس الوطني»، أن “المرتزقة لن يخرجوا من ليبيا، ورغم حوار بوزنيقة في المغرب، إلا أن أكثر من 2500 مرتزق وشبيحة وصلوا لمطار بنينا ببنغازي” بحسب ادعائه.

وواصل «بن غربية» مزاعمه، في لقاء عبر قناة «التناصح» الذراع الإعلامية للمفتي المعزول الصادق الغرياني، قائلًا: ” إن المرتزقة الذين وصلوا لمطار بنينا من الجنجويد وقوات تحرير العدل والمساواة، وقوات التحرير التشادية من ذوي البشرة السمراء، الآن هم بالآلاف المؤلفة، وكذلك وصل أعداد كبيرة من المرتزقة الفاغنر الروس”، على حد قوله.

وأردف أن ” حفر الخنادق حول مدينة سرت لايزال مستمرا، وإننا نراه استعدًاد لهجوم من خلال التجهيز العسكري الكبير، ويجب أن نحذر الشعب الليبي من تلك المعركة التي أراها مؤجلة لحين حصولهم على مصرف ليبيا المركزي، والذي جاءوا إلى العاصمة طرابلس لانتزاعه، ولكن بسواعد الرجال والأبطال فشلوا في هذا الأمر “، بحسب زعمه.

وتابع؛ «بن غربية» “للأسف الشديد ساستنا المحسوبين أنهم يمثلونا للأسف يحاولون الآن تسليم المصرف لتنتهي الدائرة، ويتم الهجوم والقضاء على باقي الموجودين هنا”، مواصلًا ادعائه: ” رأينا ماذا فعل هذا الجيش بعد خروجه من ترهونة”، وفقًا لادعائه.

وأوضح؛ أننا نتعرض لانتقادات كبيرة جدا من الشارع حيث يقولون أين قادتكم وأين أبطالكم، فأقول لهم” قادتكم وأبطالكم موجودون كالعادة”.