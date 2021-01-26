العيساوي: لقاء بوزنيقة يخالف بشكل صريح المادة 15 من اتفاق الصخيرات

ليبيا – رأى عضو مجلس النواب علي العيساوي أن الاتفاق المبرم في بوزنيقة المغربية يخالف صريح المادة 15 من الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات، وهي المادة ذاتها التي أسست عليها لجنتا الحوار اتفاقهما.

العيساوي وفي تصريح نقلته قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أمس الإثنين أضاف أن المادة جرى تحريفها، وأنها لا تنص على توزيع هذه المناصب على أساس جهوي، بل إنه لا يوجد بين نصوص الوثيقة كافة ما يشير إلى ذلك.

وأردف قائلًا: “إن ما اتفق عليه يتماشى مع المشروع الجهوي ويسهم في الرضوخ إليه مدفوعًا بمصالح سياسية وشخصية ضيقة”، داعيًا القضاء ومؤسسات الدولة والقانونيين إلى التصدي لما وصفه بالانهيار الذى إن بدأ فلن يتوقف مسببًا توقفًا بهياكل الدولة ومؤسساتها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية