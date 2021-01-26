الوفاق والأمم المتحدة الإنمائي يستعرضان مشروع الاستجابة عند الأزمات

التقى أمين عام مجلس الوزراء الطاهر أحمد عامر، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا “جيراتو.نوتو”.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن اللقاء الذي جرى عبر تقنية الزوم استعرض أهداف مشروع الاستجابة والطوارئ عند الأزمات لوضع اللمسات الأخيرة للمشروع تمهيدا للبدء الفعلي في تنفيذه وتشكيل لجنة فنية للتعريف به للوزارات والمؤسسات ذات العلاقة ووضع الميزانية المقدمة من البرنامج الإنمائي واختيار الفرق الفنية لهذا الغرض.

وأكد المجتمعون، على أهمية المشروع وطالبوا بضرورة الإسراع في تنفيذه.