معيتيق يطالب الشركة العامة لتحلية المياه بتقديم المبالغ اللازمة لإجراء الصيانة لمحطاتها

ليبيا – اجتمع عضو المجلس الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق أمس الإثنين مع مع نائب مدير عام اللشركة العامة لتحلية المياه عبدالسلام الرويمي، والمستشار الفني وعضو مجلس الإدارة عادل سليم، اللذين استعرضا أمامه الصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل الشركة لتوفير المياه الصالحة للاستعمال للبلديات والمدن التي تعاني نقص المياه.

معيتيق طالب وفقًا لما ذكره المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق الشركة بتقديم خطة عملها خلال العام الحالي، وتحديد المبالغ اللازمة لإجراء واستكمال الصيانات المطلوبة لمحطات التحلية بالبلديات في أقرب وقت ممكن؛ لاعتمادها والموافقة عليها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية