«أبوشاقور» من أمريكا: ماحدث في حوار أبو زنيقة «إهانة للشعب الليبي»

اعتبر عضو البرلمان المستقيل مصطفى أبو شاقور، والمقيم في أمريكا، أن ما حدث في حوار بوزنيقة في المغرب هو «إهانة للشعب الليبي» على حد وصفه.

وقال «أبو شاقور» رئيس الوزراء الأسبق في فترة المؤتمر الوطني، والمحسوب على تنظيم الإخوان المسلمين، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، أن “ما صدر في ما يسمى اتفاق “الزنيقة” بالمغرب بين مجموعة تدعي أنها ممثلة لمجلسي النواب والدولة لتقسيم المناصب السيادية على أساس جغرافي ولا علاقة له بمعايير الكفاءة هو إهانة للشعب الليبي”، بحسب قوله.

وأوضح أن “هذا التقسيم هو ترسيخ للمحاصصة الجهوية التي تتعارض مع مبدأ المواطنة والمساواة بين أبناء الشعب”.

تجدر الإِشارة إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كانت قد أعلنت في مدينة بوزنيقة المغربية أن الفرقاء الليبيين أقروا في ختام عملية تصويت آلية اختيار سلطة تنفيذية انتقالية.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز إن “أمام الليبيين الآن فرصة حقيقية لتجاوز خلافاتهم وانقساماتهم، واختيار حكومة مؤقتة لإعادة توحيد مؤسساتهم من خلال الانتخابات الوطنية الديمقراطية التي طال انتظارها، هذه سلطة تنفيذية مؤقتة سيتم استبدالها بسلطة منتخبة ديمقراطيا، بعد الانتخابات في 24 ديسمبر 2021”.