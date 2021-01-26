الجدال: القضاء على شرذمة الإخوان والجماعات الفاسدة هو الحل لخروج ليبيا من النفق المظلم

قال المختار الجدال، عضو المجلس الانتقالي السابق والمحلل السياسي، إن خروج المرتزقة من البلاد بكل أشكالهم أمر مستحيل حتى وإن حدث وأعلنوا عن خروجهم تسترا.

وأوضح الجدال، في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم الثلاثاء، أن المرتزقة يستغلون التشرذم والتفرقة وتفاقم الأزمة من أجل التواجد والانتشار في البلاد، معربا عن توقعه بأن تدخل البلاد حربا جديدة.

وألمح الجدال إلى أن الديمقراطية في ليبيا كحصان طروادة، ركبته الجماعات المؤدلجة وعاثت في البلاد فسادا وأدخلتها في نفق مظلم، مؤكدا على أن البلاد لن تخرج من هذا النفق المظلم إلا بالقضاء على شرذمة الإخوان والجماعات الفاسدة.

وأشار الجدال إلى أن الليبيين قسمان؛ قسم يحب بلاده ويدافع عنها ويموت من أجلها ويتمنى أمنها واستقرارها وهؤلاء كثيرون، بينما قسم آخر لا يفهمون معنى وطن ويتمنون بقاء الحال على ما هو عليه من تفرق وانقسام، موضحا أن هذا القسم تجري الخيانة في دمه كما فعل بعضهم في السابق حين ساعدوا الطليان على احتلال بلادنا وقاتلوا معه وطالبوا بوصايته عندما تقرر استقلالهم.

وأشار الجدال إلى أن ما يجري اليوم من حوارات واجتماعات وشراكة وتنوع وحقوق الإنسان، جميعها حق أريد به باطل، فقط من أجل تمكين فئة حاقدة مؤدلجة.

وختم الجدال منشوره موضحًا أنه حتى وإن وصل المتحاورون إلى نتيجة فالمعضلة في آلية التنفيذ ومدى رضا من يسيطر على الأرض.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24