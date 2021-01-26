«مكافحة الأمراض»: 870 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 945 شخصا ووفاة 7 حالات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الاثنين 25 يناير 2021 م وفقا للبيان رقم (312).

واستلم المركز عدد (4931) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1128) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1200) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (301) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (153) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (103) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (75) عينة، مختبر مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية والدرن عدد (28) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (89) عينة، مختبر المعهد الوطني لعلاج الأورام صبراته عدد (138) عينة، مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (278) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (3) عينات، مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (2) عينة، مختبر فرع المركز الوطني زواره عدد (3) عينات، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (131) عينة، المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (60) عينة، مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (42) عينة، مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (376) عينة، مختبر PCR مركز العزل زوارة عدد (160) عينة، مختبر مركز مصراتة الطبي عدد (638) عينة، مختبر مستشفى بن جواد العام عدد (23) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: عدد (4061) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (870) عينة موجبة لفيروس كورونا (616 جديدة + 254 مخالطة)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حالات كورونا مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

طرابلس

عدد 308 حالة جديدة

عدد 85 حالة مخالطة

2.بنغازي

عدد 2 حالة جديدة

3.مصراته

عدد 31 حالة جديدة

عدد 102 حالة جديدة

4.القره بوللي

عدد 8 حالة جديدة

5.يفرن

عدد 8 حالة جديدة

عدد 2 حالة جديدة

6.الماية

عدد 12 حالة جديدة

7.المنشية الجميل

عدد 7 حالة جديدة

8.السبيعة

عدد 8 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

9.كاباو

عدد 5 حالة جديدة

10.الخمس

عدد 11 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

11.زليتن

عدد 8 حالة جديدة

عدد 9 حالة مخالطة

12.الزهراء

عدد 17 حالة جديدة

13.جنزور

عدد 35 حالة جديدة

14.الزاوية الجنوب

عدد 3 حالة جديدة

15.الزنتان

عدد 1 حالة جديدة

عدد 8 حالة مخالطة

16.خليج السدرة

عدد 12 حالة جديدة

17.صبراته

عدد 4 حالة جديدة

عدد 8 حالة مخالطة

18.الزاوية المركز

عدد 24 حالة جديدة

عدد 13 حالة مخالطة

19.العواته

عدد 1 حالة جديدة

20.سبها

عدد 1 حالة جديدة

21.البوانيس

عدد 1 حالة جديدة

22.الغريفة

عدد 4 حالة مخالطة

23.تراغن

عدد 2 حالة جديدة

24.قصر الأخيار

عدد 6 حالة جديدة

25.الزاوية الغرب

عدد 23 حالة جديدة

26.قصر بن غشير

عدد 5 حالة جديدة

27.العجيلات

عدد 8 حالة جديدة

28.وازن

عدد 2 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

29.سوق الخميس امسيحل

عدد 1 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

30.صرمان

عدد 3 حالة جديدة

31.غريان

عدد 9 حالة جديدة

عدد 8 حالة مخالطة

32.باطن الجبل

عدد 3 حالة جديدة

33.العامرية

عدد 2 حالة جديدة

34.العوينية

عدد 2 حالة جديدة

35.زلطن

عدد 5 حالة جديدة

36.الرياينة

عدد 4 حالة جديدة

37.الجميل

عدد 5 حالة جديدة

38.بني وليد

عدد 7 حالة جديدة

39.طبرق

عدد 2 حالة جديدة

40.الكفرة

عدد 1 حالة جديدة

41.اجدابيا

عدد 3 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

42.البريقة

عدد 4 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

43.المعمورة

عدد 1 حالة جديدة

44.زواره

عدد 11 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

تفاصيــــل الـــــ ( 945 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 760 حالة في طرابلس

2.عدد 3 حالات في غريان

3.عدد 4 حالات في اجدابيا

4.عدد 1 حالة في البريقة

5.عدد 21 حالة في سبها

6.عدد 79 حالة في مصراته

7.عدد 1 حالة في باطن الجبل

8.عدد 5 حالات في الزنتان

9.عدد 20 حالة في صبراته

10.عدد 10 حالات في العجيلات

11.عدد 8 حالات في زواره

12.عدد 33 حالة في الزاوية المركز

تفاصيــــــل الــــ ( 7 ) حالة الوفاة

1.عدد 3 حالات في صرمان

2.عدد 1 حالة في مسلاته

3.عدد 1 حالة في البوانيس

4.عدد 2 حالة في زواره

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 115299

2.الحالات النشطة : 19223

3.المتعافين : 94287

4.الوفيات : 1789