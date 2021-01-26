«صندوق زكاة بنغازي»: إيرادات 2020 بلغت 17 مليون دينار

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة الليبية، عقد رئيس الهيئة عمر سعد عبدالله الحداد، اجتماعًا مع محمود شبيب عبد المولي مدير مكتب صندوق الزكاة بنغازي، للإطلاع على أبرز مهام الصندوق خلال عام 2020.

وأوضح الحساب الرسمي للهيئة العامة للأوقاف، على فيسبوك، أن «عبد المولي» قال إن “إيرادات صندوق الزكاة خلال عام 2020 بلغت 11 مليون دينار، بالإضافة إلى الرصيد السابق الذي يبلغ 6 مليون دينار”.

وتابع؛ أنه “تم خلال هذا العام صرف 14 مليون دينار على هيئة حوافز مالية للمسجلين بالصندوق، والذي بلغ عددهم 3500 أسرة، وصرف مبالغ مالية لتغطية مصروفات النازحين في مدينة بنغازي، والذي بلغ عددهم 2000 نازح، بالإضافة إلى صرف مبلغ 720 ألف دينار، لتغطية مصرف الغارمين، والذين بلغ عددهم 143 غارم”.

وأكد «عبد المولي» أنه “خلال العام المنصرم تم إقامة العديد من الحملات لصرف السلاّت الغذائية لمستحقي الزكاة، والنازحين المسجلين بالمكتب”، بالإضافة إلى “صرف مبلغ 2.5 مليون دينار لإعانة 360 حالة تعاني من مرض السرطان”.