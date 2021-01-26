عماري زايد يبحث مع سفير إيطاليا فرص نجاح منتدى الحوار السياسي

بحث عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد، مع سفير إيطاليا لدى ليبيا ” جوزيني بوتشينو”، مستجدات الوضع السياسي الراهن وفرص نجاح منتدى الحوار السياسي الليبي في الوصول إلى تشكيل سلطة تنفيذية جديدة.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن عماري زايد قدم خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء، كل الخيارات المطروحة بشأن الوضع السياسي الراهن والحوار السياسي.

وتطرق الجانبان، إلى مناقشة تنفيذ مذكرة التفاهم بشأن تدريس اللغة الإيطالية بمرحلة التعليم الثانوي كلغة اختيارية وتشكيل لجنة مشتركة تشرف على البرنامج ,وتدريب معلمين ليبيين للقيام بهذه المهمة بإحدى الجامعات الايطالية المشهود لها في هذا المجال حال تحسن الوضع الوبائي في ايطاليا.

وأكد الطرفان على أهمية التواصل بين الجانبين لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه فيما يخص التعاون في مجال التعليم وكذلك التنسيق المشترك فيما يتعلق بالتطورات السياسية الحالية.