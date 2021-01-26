ارتفاع كبير للاصابات | تعرف على الموقف الوبائي لفيروس كورونا في ليبيا اليوم 26 يناير 2021

فيما يلي ننشر التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الاثنين 25 يناير 2021 م وفقا للبيان رقم (312) .

وبحسب البيان فقد استلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد (4931) عينة موزعة على المختبرات التالية :

1.المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1128) عينة

2.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1200) عينة

3.مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (301) عينة

4.مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (153) عينة

5.مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (103) عينة

6.مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (75) عينة

7.مختبر مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية والدرن عدد (28) عينة

8.مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (89) عينة

9.مختبر المعهد الوطني لعلاج الأورام صبراته عدد (138) عينة

10.مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (278) عينة

11.مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (3) عينات

12.مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (2) عينة

13.مختبر فرع المركز الوطني زواره عدد (3) عينات

14.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (131) عينة

15.المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (60) عينة

16.مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (42) عينة

17.مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (376) عينة

18.مختبر PCR مركز العزل زوارة عدد (160) عينة

19.مختبر مركز مصراتة الطبي عدد (638) عينة

20.مختبر مستشفى بن جواد العام عدد (23) عينة

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :

ــ عدد ( 4061 ) عينة سالبة

ــ عدد (870) عينة موجبة ( 616 جديدة + 254 مخالطة )

وتوضح لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

تفاصيــــل الـــــ ( 945 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 760 حالة في طرابلس

2.عدد 3 حالات في غريان

3.عدد 4 حالات في اجدابيا

4.عدد 1 حالة في البريقة

5.عدد 21 حالة في سبها

6.عدد 79 حالة في مصراته

7.عدد 1 حالة في باطن الجبل

8.عدد 5 حالات في الزنتان

9.عدد 20 حالة في صبراته

10.عدد 10 حالات في العجيلات

11.عدد 8 حالات في زواره

12.عدد 33 حالة في الزاوية المركز

تفاصيــــــل الــــ ( 7 ) حالة الوفاة

1.عدد 3 حالات في صرمان

2.عدد 1 حالة في مسلاته

3.عدد 1 حالة في البوانيس

4.عدد 2 حالة في زواره

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 115299

2.الحالات النشطة : 19223

3.المتعافين : 94287

4.الوفيات : 1789

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