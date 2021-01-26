رئيس شركة سرت للنفط يتفقد محطة مجمع مليتة وبير ترفاس والكريمية

تفقد مسعود سليمان موسى، رئيس مجلس الإدارة بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، عمليات خط الغاز طرابلس مليتة وتتبع عدداً من النقاط والمحطات المتعلقة بعمليات الغاز.

جاء ذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني للجولة التفقدية لمواقع عمليات الشركة بالمنطقة الغربية، حسبما ذكرت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، في بيان منشور عبر حسابها على فيسبوك.

وتابع البيان، أن الجولـة بدأت بالصمام (LBV1) قبل التوجه إلى محطة الشركة بمجمع مليتة حيث كان في استقبال رئيس مجلس الإدارة، صلاح السني مدير مجمع مليتة الصناعي وهو مستخدم سابق بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.

وفـي هذه المحطة التي يتم فيها قياس وحساب كميات الغاز التي تصل من خط المد الأخضر (Green Stream) والذي يعتبر بداية الخط الطولي اطلع رئيس مجلس الإدارة على الموقع والضواغط والمعدات والمباني غير المستكملة وموقع الربط ، واستمع من المختصين إلى المشاكل الفنية وطرق تحسينها.

وأردف البيان، أن رئيس مجلس الإدارة، اطلع على الخط المزمع إنشاؤه لتزويد محطة تحلية المياه زوارة بالغاز ، واستمع إلى شروح وافية حول المشروع ومشاكله.

وتابع البيان، أن الوجهـة التالية كانت إلى محطة تخفيض وقياس كهرباء الزاوية “بير ترفاس” وهي المحطة التي تزود محطة كهرباء الزاوية بالغاز اللازم لتوليد الكهرباء ، التقى فيها بالمشغلين واطلع على سير العمل ومشاكل وظروف المحطة.

عقب ذلك تتبع خط الغاز إلى الصمام رقم 7 وهو الذي يغذي محطة كهرباء الزاوية بالغاز اللازم لتوليد الكهرباء، واطلع على مشروع ربط محطة تحلية الزاوية بالغاز ، وكذلك مشروع ربط مصفاة الزاوية بالغاز وصولا إلى “محطــة الكريميــة” المسؤولة عن تزويد محطة كهرباء جنوب طرابلس بالغاز ، والتي التقى فيها المستخدمين واستمع إلى المشاكل الفنية والظروف اللوجستية والأمنية.

وأوضح البيان، أن رئيس مجلس الإدارة عاين أيضًا مواقع بعض المخالفات التي يعاني منها خط الغاز على طول مسار الخط الطولي من مليتة إلى الكريمية والتي تهدد العمليات وتشكل خطراً على مرتكبيها والقريبين منها.