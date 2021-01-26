اجتماع في تونس يبحث امكانية التشغيل المتاحة في ليبيا

نتظمت اليوم الثلاثاء بمقر الإتّحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية جلسة عمل جمعت سمير ماجول رئيس الإتحاد ونور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ومحمد الرعيض رئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة والزراعة بليبيا، ورئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار بمجلس النواب الليبي، بحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد.

وتناولت الجلسة وفق عربي بيزنيس إمكانيات التشغيل المتاحة في ليبيا في الفترة المقبلة بالنسبة للتونسيين، حيث أكد محمد الرعيض رئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة والزراعة بليبيا، أنّ ليبيا ستكون بحاجة للخبرات ولليد العاملة في كل المجالات تقريبا.

وتمّ التأكيد خلال الجلسة على ضرورة الاستعداد لهذه العملية وهيكلتها وضمان شروط نجاحها على كل المستويات، وذلك من خلال وضع منظومة متكاملة تشارك فيها مختلف الأطراف المعنية تأخذ بعين الاعتبار كلّ جوانب هذه العملية وخاصة من حيث تكوينهم في الاختصاصات المطلوبة لتكون عملية هجرة منظمة يستفيد منها الشباب التونسي الباحث عن فرصة عمل .