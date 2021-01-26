الليبية للتراث تسعى لتقديم مقترح لتحويل أماكن في الجبل الأخضر لـ”محميات طبيعية”

أخبار ليبيا24

أعلنت المنظمة الليبية للتراث سعيها لتقديم مقترح حول بعض الأماكن في الجبل الأخضر لتكون محميات طبيعية.

وأكدت المنظمة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن هذه الخطوة تأتي للحفاظ على التنوع البيئي والطبيعي بحيث تنصب الجهود على توعية أهالي تلك المناطق بقيمتها وقيمة الحفاظ عليها وتنميتها.

وأشارت المنظمة الليبية للتراث إلى أن تلك الأماكن لازلت تزخر بالحياة البرية والتنوع النباتي، مشددة على ضرورة المحافظة عليها فهي آخر ما تبقى من أصالة الجبل.

وأوضحت المنظمة أن المحميات الطبيعية تقوم الدولة بحمايتها وحماية طبيعتها وآثارها وتنميتها وتنمية المناطق المحيطة بها ومنع العبث ببنيتها البيئية، كما أن للمجتمع دور مسؤول في الحفاظ عليها.

وذكرت المنظمة الليبية للتراث أن المحميات الطبيعية ومحميات الحيوانات البرية يحظر فيها النشاطات التداخلية للبشر والتي تغير من طبيعتها، كالبناء، والجرف، والنشاطات السياحية وفي بعض الأحيان الزراعية.

وبينت المنظمة أن المحميات تضمن نظافتها ليس من المخلفات فقط بل من أي عمل تدخلي يضر بها كزراعة نوع نبات من خارج قائمة الأنواع المتوطنة في الجبل أو توطين حيوانات وطيور لا تنتمي لتلك البيئة.

وأفادت المنظمة الليبية للتراث أن المقترح الذي سيقدم يقضي بإقفال المحمية في وجه أي نشاط سياحي أو نشاطات الصيد وغيرها من النشاطات البشرية المؤثرة والعبثية.