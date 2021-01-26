حسن الزرقاء: سيستمر الوجود التركي بليبيا طالما بقيت حكومة الوفاق في السلطة

رأى النائب حسن الزرقاء، أن دور حكومة الوحدة الوطنية بخصوص إخراج القوات الأجنبية و«المرتزقة» من البلاد لن يختلف عن سابقتها «الوفاق»، بل ستكون بديلة لها.

وقال الزرقاء، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»: “إن الفترة الماضية لم تشهد ما ينبئ بخروج المرتزقة، فالمجتمع الدولي كان سلبياً جداً في هذه القضية، وبالتالي استغل الأتراك الأمر، وشرعنوا وجودهم في منطقة غرب ليبيا”.

وأضاف “طالما بقيت حكومة «الوفاق»، والميليشيات التابعة لها في السلطة، فسيستمر الوجود التركي في ليبيا، فالجميع بات يرصد الوجود الكثيف للأتراك في مصراتة، وقاعدة الوطية ومنطقة أبو قرين”.

وتابع “الجميع يرصد شحنات السلاح والذخائر التي ترسلها إلى بلادنا، وإرسال الطائرات، وتجهيز القواعد العسكرية واستمرار التدريبات العسكرية”.