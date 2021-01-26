«خارجية الوفاق» ترحب بتعيين كوبيتش مبعوثا أمميا إلى ليبيا

رحبت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق بتعيين المبعوث الخاص الجديد للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيتش، مؤكدة استعداد الوزارة للتعاون معه «لإنجاح مهامه بالبعثة الأممية، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار، وإنجاح مسيرة الحوار السياسي الليبي».

وقالت الوزارة إنها «تستبشر خيرا في المبعوث الجديد؛ لما يتمتع به من سمعة دولية طيبة»، مضيفة أنه «سياسي مخضرم، عمل كوزير لخارجية بلاده سلوفاكيا، وأمينا عاما لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا ورئيسا للجنة وزراء المجلس الأوروبي»، حسب بيان على صفحة إدارة الإعلام الخارجي بالوزارة في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

كما أشارت إلى شغله منصب رئيسا لبعثة الأمم المتحدة فى كل من طاجيكستان وأفغانستان والعراق ولبنان، معقبة أنه كان لعمله «آثارا إيجابية فى مسيرة تلك الدول نحو السلام والاستقرار».

وأمس الإثنين، أعلن كوبيتش رسميا نهاية مهامه كمنسق خاص للأمم المتحدة إلى لبنان، وذلك خلال لقاء وداع أقامه الرئيس اللبناني ميشال عون، الذي قلده وسام الأرز الوطني من رتبة فارس «تقديرا للدور الذي لعبه في تعزيز العلاقات بين لبنان والأمم المتحدة».

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