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«خارجية الوفاق» ترحب بتعيين كوبيتش مبعوثا أمميا إلى ليبيا

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

رحبت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق بتعيين المبعوث الخاص الجديد للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيتش، مؤكدة استعداد الوزارة للتعاون معه «لإنجاح مهامه بالبعثة الأممية، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار، وإنجاح مسيرة الحوار السياسي الليبي».

وقالت الوزارة إنها «تستبشر خيرا في المبعوث الجديد؛ لما يتمتع به من سمعة دولية طيبة»، مضيفة أنه «سياسي مخضرم، عمل كوزير لخارجية بلاده سلوفاكيا، وأمينا عاما لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا ورئيسا للجنة وزراء المجلس الأوروبي»، حسب بيان على صفحة إدارة الإعلام الخارجي بالوزارة في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

كما أشارت إلى شغله منصب رئيسا لبعثة الأمم المتحدة فى كل من طاجيكستان وأفغانستان والعراق ولبنان، معقبة أنه كان لعمله «آثارا إيجابية فى مسيرة تلك الدول نحو السلام والاستقرار».

وأمس الإثنين، أعلن كوبيتش رسميا نهاية مهامه كمنسق خاص للأمم المتحدة إلى لبنان، وذلك خلال لقاء وداع أقامه الرئيس اللبناني ميشال عون، الذي قلده وسام الأرز الوطني من رتبة فارس «تقديرا للدور الذي لعبه في تعزيز العلاقات بين لبنان والأمم المتحدة».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • الحكومة الفاسدة في لبنان تقبع فالخارج وتحاول وضع أيديها على الاموال الليبية مع بعض اطراف خليجية ومصرية – فالموضوع اصبح واضح وجلي :
    لا اعتقد ان ما يحصل في ليبيا يحتاج لاي مبعوث خارجي – اكثر مما يحصل في دول اخرى – فقط توجد جهات غير معنية بليبيا تحاول وضع البلاد في حالة عدم استقرار بطرق وسخة ووقحة – فقط للوصول للثروات الليبية وخلق حرب أهلية ودعمها بالسلاح والإعلام حتى بصور او مقاطع أرشيفية – وهذا الشيء من المهم ان ينتبه اليه الليبين سواء في لقاءاتهم او تعاملاتهم والتدقيق في التصريحات او لقاءات مع اي جهات خارحية – او عربية .

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