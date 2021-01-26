الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشمال

توقع المركز الوطني للأرصاد في نشرته الجوية اليوم الثلاثاء تأثر مناطق الشمال بامتداد منخفض جوي متمركز على جزر اليونان يتسبب في نشاط الرياح اليوم، حيث تصل سرعتها إلى 50 كيلومتر في الساعة، لتثير الأتربة والغبار، كما تضطرب حالة البحر. وأظهرت النشرة تراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و23 درجة مئوية على غالبية مناطق البلاد. وفي رأس أجدير – سرت – سهل الجفارة – الجبل الغربي الطقس مغيم مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية، نشطة تصل سرعتها إلى 50 كيلومترا في الساعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و20 درجة مئوية. أما الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات – مرادة ففرصة سقوط أمطار الليلة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية، نشطة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و24 درجة مئوية. وفي الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة السماء قليلة الغيوم، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 22 و25 درجة مئوية. أما الكفرة – السرير – تازربو فالسماء صافية، تظهر بها بعض السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 22 و24 درجة مئوية.

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