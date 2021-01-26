ميلود الأسود: استمرار وجود المرتزقة يهدد اتفاق وقف إطلاق النار

أرجع عضو مجلس النواب، ميلود الأسود، التعثر في عملية ترحيل «المرتزقة» عن الأراضي الليبية، رغم توافق كل الفرقاء على ذلك، إلى رغبة الدول التي جلبتهم في ضمان مصالحها أولاً في ليبيا، مشيرا إلى أن هذه الدول تنتظر تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لتتفاوض معها على مقابل لسحب المرتزقة، بحسب وصفه.

وقال الأسود، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»: “بالنسبة لنا كمجلس نواب نرفض هذا الربط بين الملفات، ونؤكد أن مطلب إخراج المرتزقة، الذين يدعمون «طرفي الصراع» في ليبيا هو مطلب لا حياد عنه”.

وحذر من مخاطر استمرار وجود «المرتزقة» على اتفاق وقف إطلاق النار، وحالة التهدئة في البلاد بشكل عام، مضيفا “هناك حالة تملل كبيرة في الشارع الليبي، قد تتسع وتفعل في شكل تحركات لمهاجمتهم، فضلاً عما يتم استقطاعه من خزينة الدولة لصالح دفع رواتبهم، لأن هؤلاء لم يأتوا مجاناً”.