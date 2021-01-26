ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

26 January, 2021

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اجتماعا مشتركا، ( عبر تقنية فيديو كونفرنس ) مع شركة سيمنس الألمانية والشركة العامة للكهرباء (جيكول)، شارك فيه رئيس مجلس إدارة شركة سيمنس الألمانية للطاقة دكتور كريستيان بروخ، وعدد من مدراء الشركة، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء مهندس وئام العبدلي، ومديرها العام مهندس إبراهيم الفلاح ، ومستشار الرئيس لشؤون الطاقة دكتور محمد ماشينة.

ووفق ما أفاد به المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي ،في بداية الاجتماع عن تاريخ العلاقة مع شركة سيمنس التي تمتد إلى عقود، وقال إنّها علاقة شراكة قوية حققت نتائج هامة من بينها التوقيع على اتفاقية الصيانة طويلة الأجل لوحدات محطة الرويس، والشروع في المفاوضات حول مشروع محطة جنوب طرابلس الجديد (1300 ميجاوات)، والبدء في تنفيذ مشروعي غرب طرابلس ومصراته رغم الظروف الصعبة التي صاحبت ذلك.

وعرض السراج عدد من المطالب الملحة، مشددا على وجوب إيلائها الأولوية للمساعدة في التخفيف من حدة أزمة الكهرباء خلال فترة الذروة الصيفية القادمة، وقال أنها خطوط عريضة يترك للخبراء والفنيين الخوض في تفاصيلها.

وعبر رئيس المجلس الرئاسي عن رغبته في أن تتعدى الشراكة بين سيمنس والشركة العامة للكهرباء حدود العلاقة التقليدية بين المالك والمقاول، إلى علاقة تكافل وتكامل يمكن من خلالها المساعدة في نقل التقنية وتطوير قدرات الشركة العامة للكهرباء سواءً بشريا أو تقنياً. و طرح سيادته ثلاث عناصر لتحقيق ذلك أولها وضع وتنفيذ برنامج تدريبي لتكوين فرق من مهندسين ليبيين مجازين من شركة سيمنس في أعمال الصيانة والعمرات (لوحدات سيمنس).

ووضع آلية يمكن من خلالها توفير المتطلبات الفنية الطارئة (من خدمات وقطع غيار) دون خضوعها للروتين والاجراءات التقليدية، وثالث هذه العناصر تقديم دعم فني لقسمي الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة طرابلس.

من جانبه شكر رئيس مجلس إدارة شركة سيمنس السيد الرئيس على ما عبر عنه من ثقة في قدرات وإمكانيات الشركة، مؤكدا استعداد ” سيمنس ” للتعاون في النقاط التي طرحها سيادته معتبرا ان ليبيا شريكا فعالا ومهما لشركة سيمنس، كما ابدى الدكتور بروخ الاستعداد للتعاون المشترك للتخفيف من حدة مشكلة الكهرباء هذا الصيف.

وقد تم الاتفاق على الإسراع في تنفيذ أكبر عدد من العمرات والصيانات (خلال فصل الخريف) للوحدات العاملة بالشبكة. والإسراع بتنفيذ المشروعات غير المستكملة والمتوقفة، ومن بينها محطة أوباري الغازية، والوحدات الخمس بمحطتي الزهراء وجنوب طرابلس، وتكثيف الجهود من الطرفين لاستكمال المشاريع التي شُرع في تنفيذها ، وهي محطة غرب طرابلس ومحطة مصراته، ووضع حل لمشروع زليتن للإسراع في توفير (أو تصنيع) الوحدات الجديدة عوضاً عن الوحدات السابقة.

والعمل على التنسيق مع المقاول الخاص بمشروع جنوب طرابلس الجديد، 1300 ميجاوات، (حالياً تحت النقاش والتفاوض) .