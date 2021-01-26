مقتل “محمود شيوة” أحد قادة مليشيا “غرفة ثوار ليبيا” برصاص مجهولين

أكدت مصادر صحفية، مساء الاثنين، أن مجهولين استهدفوا أحد قادة غرفة عمليات ما تسمى ثوار ليبيا، وهو المدعو محمود ساسي شيوة، المسؤول عن ملف الأوقاف بمدينة الزاوية.

وأوضحت المصادر، أنهم تم إطلاق وابل من الرصاص عليه، استقر منها 5 في جسده ليفارق الحياة متأثرًا بجراحه في مصحة البساتين.

هذا ويذكر أن «شيوة»، يعد أحد أعيان مدينة الزاوية، وأحد قادة ما تسمى غرفة عمليات ثوار ليبيا بقيادة المتطرف شعبان هدية المكنى «أبوعبيدة الزاوي» وهو أحد القيادات المحسوبة على تيار المفتي المعزول الصادق الغرياني في المدينة، وكان له دور بارز في عملية فجر ليبيا عام 2014، بدعمه لمليشيات شورى بنغازي المتطرفة، حيث كان من أشد الداعمين للقتال في بنغازي ما بين «2014 – 2017».

وزاد نشاط “شيوة”، خلال معارك طرابلس عام 2019 وحتى 2020، كما قتل نجله رضوان وعددًا من أقاربه خلال مواجهات مختلفة منذ 2011 وحتى عملية فجر ليبيا، والتحق شيوة بمجلس حكماء أعيان الزاوية، وتصدر الأوقاف في المدينة وقاد حملة أواخر عام 2020 ضد من كان يصفهم بـ «المداخلة» وأسماها بحملة تطهير المساجد منهم ، عندما طردوا من الأوقاف ومن عدة مساجد في المدينة.

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