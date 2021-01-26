صنع الله: ندعم الشركة الوطنية للإنشاءات النفطية

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله دعم المؤسسة للشركة الوطنية للانشاءات النفطية.

وشدد صنع الله خلال اجتماعه بمدير عام الشركة الوطنية للانشاءات النفطية خير الله صالح اليوم الثلاثاء بالعاصمة طرابلس على استمرار مجلس الإدارة بالمؤسسة في دعمه للشركة الوطنية للانشاءات النفطية، باعتبارها إحدى شركاتها الوطنية التي تسعى للنهوض بها وتطويرها، كما حثها على الاستمرارية في التواصل والتنسيق مع باقي الشركات التابعة للقطاع.

واطلع صنع الله على نتائج اجتماعات الشركة الوطنية للانشاءات مع الشركات التابعة للقطاع، والتنسيق القائم بينها وبين شركات للمؤسسة الوطنية للنفط.