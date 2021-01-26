خبراء: الوضع في ليبيا يمثل الخطر الأكبر على إمدادات النفط العالمية

قالت دراسات تحليلية متعلقة بمسألة إيقاف جانب من الإنتاج النفطي الليبي، إن أسعار النفط ارتفعت في بورصة نيويورك النفطية؛ بسبب القيود المفروضة على الإنتاج النفطي في ليبيا وعوامل أخرى.

وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن ما حدث من ارتفاع أسعار النفط سيظهر عجزًا في المعروض من النفط في الربع الأول من العام الحالي.

يأتي هذا فيما أكد الخبراء أن الوضع في ليبيا يمثل الخطر الأكبر الذي سيواجه في المدى القريب إمدادات النفط العالمية.

وأرجع الخبراء هذه التأكيدات لوجود خلافات بين المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس بشأن الإيرادات النفطية.

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