السراج يبحث التوفير العاجل للمتطلبات المالية لقطاع الكهرباء

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الثلاثاء مع كل من وزير المالية فرج بومطاري، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، ومدير عام الشركة إبراهيم الفلاح.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أنه جرى خلال الاجتماع بحث إمكانية إيجاد آليات عمل تعجل بتوفير المتطلبات المالية، وتذليل العقبات أمام برامج تغطية العجز في إمدادات الكهرباء، وخطط زيادة القدرة الإنتاجية، والإسراع بتنفيذ المشروعات الخاصة بالعمرات والصيانة والإنتاج الجديدة، للتغلب ولو جزئيا على مشكلة الكهرباء والتخفيف من حدتها خلال فصل الصيف القادم.