“السراج” يبحث تذليل العقبات التي تواجه مشروعات الكهرباء

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة “الوفاق” الوطني، فائز السراج، اليوم الثلاثاء، مع وزير المالية فرج بومطاري، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس وئام العبدلي، ومدير عام الشركة المهندس إبراهيم الفلاح.

وبحث الاجتماع، إمكانية إيجاد آليات عمل تعجل بتوفير المتطلبات المالية، وتذليل العقبات أمام برامج تغطية العجز في إمدادات الكهرباء.

وتطرقت المناقشات إلى بحث خطط زيادة القدرة الإنتاجية، والإسراع بتنفيذ المشروعات الخاصة بالعمرات والصيانة والإنتاج الجديدة، للتغلب، ولو جزئيًا، على مشكلة الكهرباء، والتخفيف من حدّتها خلال فصل الصيف القادم.

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