أبو سبيحة: نرفض مبدأ المحاصصة في الوظائف القضائية المخالف للقوانين

ليبيا – اعتبر الشيخ علي مصباح أبو سبيحة أحد أعيان الجنوب الليبي والمنحدر من قبيلة الحساونة العربية أن بيان المجلس الأعلى للقضاء يؤكد رفض مبدأ المحاصصة في الوظائف القضائية، الذي يعد مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للسلطة القضائية. ويتنافى مع حياديتها.

أبو سبيحة قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن البيان يتوافق مع الرسالة التي وجهها أمس الإثنين إلى قضاة فزان بعدم توليهم منصب رئيس المحكمة العليا تطبيقًا لمبدأ المحاصصة الذي أقره اجتماع بوزنيقة “المشبوه”، بحسب تعبيره.

وأضاف: “نشد على أيديكم. وثقتنا بكم كبيرة رجال قضاؤنا أينما كنتم. وربنا يلهمكم الصواب في أحكامكم”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية