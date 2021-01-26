الزرقاء: تركيا استغلت سلبية المجتمع الدولي في شرعنة وجود المرتزقة بليبيا

قال عضو مجلس النواب حسن الزرقاء، إن دور حكومة الوحدة الوطنية فيما يتعلق بقضية إخراج المرتزقة من ليبيا لن يختلف عن سابقتها الوفاق بل ستكون بديلة لها.

وأوضح الزرقاء في تصريح صحفي له اليوم الثلاثاء، أن الفترة الماضية لم تشهد ما ينبئ بخروج المرتزقة، لافتا إلى أن المجتمع الدولي كان سلبيًا جدًا حيال هذه القضية، ما دفع تركيا إلى استغلال الأمر في شرعنة وجودهم في المنطقة الغربية.

وأشار الزرقاء إلى أنه طالما بقيت حكومة الوفاق غير المعتمدة والميليشيات التابعة لها في السلطة، فسيستمر الوجود التركي في ليبيا بل وسيزيد.

وقال الزرقاء إن الجميع بات يرصد الوجود الكثيف للأتراك في مصراتة وقاعدة عقبة بن نافع “الوطية” ومنطقة الهيشة الجديدة، بالإضافة إلى رصد شحنات السلاح والذخائر والطائرات التي ترسلها إلى البلاد، وتجهيز القواعد العسكرية واستمرار التدريبات لميليشياتها.

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