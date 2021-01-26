شكري: مصر قامت بتحركات مُكثفة مثّلت نقطة تحول فارقة في مسار الأزمة الليبية

ليبيا – قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن مصر قامت بتحركات مُكثفة مثّلت نقطة تحول فارقة في مسار الأزمة الليبية؛ وذلك عبر “إعلان القاهرة”، وكان بمثابة دعوة صريحة للتمسك بالحل السياسي للأزمة ووقف العمليات والتصعيد العسكري، الأمر الذي أكد عليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال خطابه في قاعدة “سيدي براني” العسكرية في الـ20 من شهر يونيو الماضي، الذي تضمن تحديد الخط الأحمر المصري (سرت-الجفرة) داخل ليبيا.

شكري وفي كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفي جبالي أن هذا الأمر الذي أعقبه قيام مصر بتكثيف الاتصالات والاجتماعات مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية للبناء على المساعي المصرية، وكذلك مع العديد من الأطراف الليبية لحثهم على العودة للمسار التفاوضي؛ من أجل التوصل لتسوية شاملة للأزمة الليبية، والتصدي لكافة أشكال التدخلات الخارجية الهدّامة بها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية