“الوفاق”: السراج يبحث مع شكشك وبومطاري مشكلات شبكة الكهرباء

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اجتماعا اليوم الثلاثاء ضم وزير المالية بحكومته فرج بومطاري، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك.

وقالت حكومة الوفاق في بيان طالعته “الساعة 24″، إن الاجتماع ضم رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس وئام العبدلي، ومدير عام الشركة المهندس إبراهيم الفلاح.

وزعم البيان أن الاجتماع لتذليل العقبات التي تواجه مشروعات الكهرباء، ولبحث إمكانية إيجاد آليات عمل تعجل بتوفير المتطلبات المالية، وتذليل العقبات أمام برامج تغطية العجز في إمدادات الكهرباء، وخطط زيادة القدرة الإنتاجية، والإسراع بتنفيذ المشروعات الخاصة بالعمرات والصيانة والإنتاج الجديدة، للتغلب ولو جزئيا على مشكلة الكهرباء والتخفيف من حدتها خلال فصل الصيف القادم.

ولم تعلن حكومة الوفاق في بيانها ما انتهى إليه الاجتماع من نتائج.

يشار إلى أن ديوان المحاسبة في طرابلس، حذر من خطورة الوضع الحالي لشبكة الكهرباء.

وأعلن ديوان المحاسبة في بيان إحصائي نشره أمس الاثنين على “فيسبوك”، ورصدته “الساعة 24″، أن 14 محطة كهرباء تعمل بنسبة 36% من قدرتها الفعلية، إذ تنتج 4170 ميجاوات مقابل 11492.6 ميجاوات من الطاقة يمكنها توليدها.

وأظهرت الإحصائية إن محطات درنة وطبرق والخليج في سرت لا تعمل، وتستطيع أن تنتج «130، و200، و1400» ميجاوات على التوالي، على حد قول الديوان.

بينما سجلت المحطتان، مصراتة المزدوجة والجبل الغربي «الرويس» أفضل أداء، إذ تنتج الأولى 542 ميجاوات مقابل قدرة فعلية 712 ميجاوات، بنسبة 76%، وهي النسبة نفسها للثانية التي تنتج 720 ميجاوات مقابل قدرة فعلية 936.6 ميجاوات، وفق بيان ديوان المحاسبة.