“الرئاسي” يتّفق مع “سيمنس” على “خطة عاجلة” لتحسين الكهرباء

اتفق رئيس المجلس الرئاسي لحكومة “الوفاق”، مع شركة “سيمنس” الألمانية على الإسراع في تنفيذ أكبر عدد من العمرات والصيانات للوحدات العاملة بالشبكة العامة للكهرباء، خلال فصل الخريف.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، عبر تقنية “فيديو كونفرنس”، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة سيمنس، “كريستيان بروخ”، وعدد من مديري الشركة، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، ومديرها العام مهندس إبراهيم الفلاح، ومستشار شؤون الطاقة محمد ماشينة.

وبحث رئيس المجلس الرئاسي مع شركة “سيمنس” خطة عاجلة للتغلب على مشكلة الكهرباء خلال ذروة الصيف، وطرح “السراج” ثلاثة عناصر لتحقيق ذلك؛ أولها “وضع وتنفيذ برنامج تدريبي لتكوين فرق من مهندسين ليبيين مجازين من شركة “سيمنس” في أعمال الصيانة والعمرات”.

كما اقترح السراج “وضع آلية يمكن من خلالها توفير المتطلبات الفنية الطارئة “من خدمات وقطع غيار”، دون خضوعها للروتين والإجراءات التقليدية.

وكان ثالث هذه العناصر هو تقديم دعم فني لقسمي الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة طرابلس.

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