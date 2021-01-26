خارجية الوفاق ترحب بتعيين كوبيتش مبعوثا أمميا لليبيا

رحبت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق بتعيين يان كوبيتش مبعوثا أمميا إلى ليبيا مؤكدة استعدادها للتعاون معه لإنجاح مهامه بالعثة الأممية من أجل إرساء دعائم الأمن والإستقرار وإنجاح مسيرة الحوار السياسى الليبى .

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أنها استبشرت خيرا بالمبعوث الجديد لما يتمتع به من سمعة دولية طيبة فهو سياسى مخضرم عمل كوزير لخارجية بلاده سلوفاكيا وأمينا عاما لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا ورئيسا للجنة وزراء المجلس الأوروبى كما شغل منصب رئيسا لبعثة الأمم المتحدة فى كل من طاجيكستان وأفغانستان والعراق ولبنان وكان لما قام به خلال فترة عمله آثارا إيجابية فى مسيرة تلك الدول نحو السلام والاستقرار