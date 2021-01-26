لجنة مجابهة كورونا تبحث الوضع الوبائي للجائحة

عقدت اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا اجتماعها التاسع والخمسين بمقر المركز بالعاصمة طرابلس لمناقشة الوضع الوبائي الحالي لجائحة كورونا

وبين المكتب الإعلامي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا خليفة البكوش قدم تقريرا عن الوضع الوبائي بشكل عام وكذلك المشاكل المتعلقة بمراكز العزل وامكانية وضع حلول لرفع قدرتها وجهوزيتها.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة مشكلة عدم توفر الميزانيات اللازمة لتشغيل مراكز العزل والفلترة ودفع مكافآت الكوادر الطبية والطبية المساعدة العاملين في جائحة كورونا بما في ذلك فرق الرصد والتقصي وضرورة وضع الحلول السريعه لها بالتنسيق مع المجلس الرئاسي.

وحضر الاجتماع كلا من وكيل وزارة الصحة عبد الرحمن عمير ورئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا خليفة البكوش ورئيس اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا خالد مازن المستجد ومدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين بشير النجار