الصوصاع: اللجنة العسكرية ستعقد مطلع فبراير اجتماعا لفتح الطريق الساحلي

كشف اللواء فرج الصوصاع المدعي العام العسكري التابع للقيادة العامة للجيش العربي الليبي، وعضو اللجنة العسكرية التابعة للجيش، عن اجتماع ستعقده اللجنة يوم 4 فبراير القادم لمناقشة التفاصيل العملية والخطوات الرئيسية لفتح الطريق الساحلية.

وأشار الصوصاع في تصريحات صحفية، رصدتها “الساعة 24″، إلى توصل اللجنة لاتفاق حول تمكين القوة الأمنية المشتركة المشكلة بعد محادثات الغردقة من الانتشار على الطريق الساحلي.

وأكد المدعي العسكري أن الجيش الوطني هو الوحيد الذي سيكون له الحق بالتواجد المسلح داخل ليبيا.

وعن التشكيلات المسلحة، قال الصوصاع إن اللجنة تعمل على معالجة عملية سحب السلاح وإدماج المسلحين وتسريح من لا يرغب منهم في العمل بالمؤسسة العسكرية.