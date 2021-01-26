ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ مصراتة |

26 January, 2021

أعلن الموظفون والعمال بالشركة الليبية للحديد والصلب بمصراتة أنهم سيوقفون تسويق إنتاج المصنع، احتجاجا على عدم استجابة إدارة الشركة لمطالبهم المتعلقة بمعالجة أوضاعهم المالية وتوزيع عوائد الإنتاج بما يتناسب مع الأوضاع الراهنة.

وبحسب البيان الصادر عن المحتجين، فقد طالبوا بصرف عائد الإنتاج، وزيادة القيمة المالية لبدل الإطعام وزيادة القيمة المالية لعلاوة الورديتين المسائية والليلية وزيادة القيمة المالية لعلاوة صناعة الحديد والصلب وإعادة النظر في علاوة التميز لكافة التقسيمات الإدارية، وصرف علاوة الوردية المسائية للعاملين بنظام الورديتين كما كانت تعطى في السابق.

كما تشمل المطالب زيادة القيمة المالية للتأمين الصحي والكشف الطبي الدوري على جميع عمال الشركة، ووضع حل لمشكلة سحب المرتبات من المصرف لجميع عمال الشركة، وتغيير أعضاء اللجان سنويا، ومحاسبة اللجان وفرق العمل التي لم تكمل عملها في المدة المحددة، وإلغاء عقد شركة الريادة لتوظيف العمالة الوطنية.

ونوه الموظفون والعمال بالشركة الليبية للحديد والصلب بمصراتة في بيانهم بأن هذه المطالب تأتي في وقت تزايد غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار و جائحة كورونا، مع تحقيق العمال المستهدفات الإنتاجية بالمصانع الإنتاجية.

