ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

26 January, 2021

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق أن عدد قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 2020 بلغ 800 قضية، على مستوى ليبيا.

وقالت الوزارة في إحصائية نشرتها عبر صفحتها على “فيسبوك” أنه تم القبض على 1080 شخصاً في تهم قضايا المخدرات والمؤثِّرات العقلية خلال عام 2020.

ووفقا للاحصائية، تمكنت الوزارة من ضبط 850 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و 170 جراماً من الهروين، و 3 آلاف و 500 جرام من الكوكايين.

كما بلغ عدد الأقراص المُخدِّرة التي ضبطتها أجهزة وزارة الداخليَّة 2 مليون و400 ألف قرص، وفق إحصائيَّة الوزارة.