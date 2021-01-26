افتتاح مستشفى بنغازي التعليمي للخصوبة

افتتح رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الثلاثاء مستشفى بنغازي التعليمي للخصوبة والمساعدة على الإنجاب.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن المستشفى الذي تعرض للدمار على يد الجماعات الإرهابية تم إنشاؤه وتجهيزه وفقا لأعلى مستوى، ليكون مستشفا تعليميا يعنى بالخصوبة والمساعدة على الإنجاب، ويضم عدد خمس عيادات خارجية للنساء، وعيادة للذكورة، وعيادة للتغذية كما يضم عيادة للأشعة التخصصية، وحجرتي عمليات، وأخرى للعمليات الكبرى، وحجرة لعمليات الحقن المجهري، وحجرة للعناية الفائقة بسعة أربعة أسرة، وحجرتي إفاقة بسعة ستة أسرة، وأربعة حجرات إيواء بسعة ثمان أسرة، إضافة إلى معمل أجنة تخصصي، ومعمل للحقن الصناعي، ومعمل وراثي، وحجرة لتجميد العينات.

ويضم المستشفى أيضا قسما للأشعة، ومعمل خارجي، وصيدلية تخصصية، وحجرتين لجمع العينات، إضافة للطابق العلوي الذي تم تخصيصه لإدارة المركز، وحجرات المحاضرات والمكتبة الطبية.

وأكد الثني أن المستشفى سيشكل نقلة نوعية في القطاع الصحي الليبي بما يلبي احتياجات هذه الشريحة مشيرا لدعمه التام للمستشفى وللقطاع الصحي لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في هذه الظروف التي تمر بها البلاد.

وحضر مراسم الافتتاح نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات عبدالسلام البدري، ووزير الصحة سعد عقوب، ووزير الحكم المحلي عادل الزايدي، ومدير إدارة التوجية المعنوي بالقوات المسلحة خالد المحجوب، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري وعدد من أعيان ومشائخ منطقة القوراشة.