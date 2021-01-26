افتتاح مستشفى بنغازي التعليمي للخصوبة

افتتح رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الثلاثاء مستشفى بنغازي التعليمي للخصوبة والمساعدة على الإنجاب.
وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن المستشفى الذي تعرض للدمار على يد الجماعات الإرهابية تم إنشاؤه وتجهيزه وفقا لأعلى مستوى، ليكون مستشفا تعليميا يعنى بالخصوبة والمساعدة على الإنجاب، ويضم عدد خمس عيادات خارجية للنساء، وعيادة للذكورة، وعيادة للتغذية كما يضم عيادة للأشعة التخصصية، وحجرتي عمليات، وأخرى للعمليات الكبرى، وحجرة لعمليات الحقن المجهري، وحجرة للعناية الفائقة بسعة أربعة أسرة، وحجرتي إفاقة بسعة ستة أسرة، وأربعة حجرات إيواء بسعة ثمان أسرة، إضافة إلى معمل أجنة تخصصي، ومعمل للحقن الصناعي، ومعمل وراثي، وحجرة لتجميد العينات.
ويضم المستشفى أيضا قسما للأشعة، ومعمل خارجي، وصيدلية تخصصية، وحجرتين لجمع العينات، إضافة للطابق العلوي الذي تم تخصيصه لإدارة المركز، وحجرات المحاضرات والمكتبة الطبية.
وأكد الثني أن المستشفى سيشكل نقلة نوعية في القطاع الصحي الليبي بما يلبي احتياجات هذه الشريحة مشيرا لدعمه التام للمستشفى وللقطاع الصحي لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في هذه الظروف التي تمر بها البلاد.
وحضر مراسم الافتتاح نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات عبدالسلام البدري، ووزير الصحة سعد عقوب، ووزير الحكم المحلي عادل الزايدي، ومدير إدارة التوجية المعنوي بالقوات المسلحة خالد المحجوب، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري وعدد من أعيان ومشائخ منطقة القوراشة.
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