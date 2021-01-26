الأسود: هناك دول تعرقل ترحيل المرتزقة لضمان مصالحها في ليبيا

قال عضو مجلس النواب ميلود الأسود، إن ما يحدث من تعثر في عملية ترحيل المرتزقة عن الأراضي الليبية رغم توافق كل الأطراف على ذلك، يرجع إلى رغبة الدول التي جلبتهم في ضمان مصالحها في ليبيا.

وأشار الأسود في تصريح صحفي له اليوم الثلاثاء، إلى أن هذه الدول تنتظر تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لتتفاوض معها مقابل لسحب المرتزقة.

وحذر الأسود من مخاطر استمرار وجود المرتزقة على اتفاق وقف إطلاق النار وحالة التهدئة في البلاد بشكل عام، موضحا أن هناك حالة تململ كبيرة في الشارع الليبي، قد تتسع وتفعل في شكل تحركات لمهاجمتهم، فضلًا عما يتم استقطاعه من خزينة الدولة لصالح دفع رواتبهم، لأن هؤلاء لم يأتوا مجانًا.

وأكد الأسود على أن مجلس النواب يرى أن مطلب إخراج المرتزقة الذين يدعمون طرفي الصراع في ليبيا هو مطلب لا حياد عنه.

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