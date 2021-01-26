عماري زايد يبحث مع السفير الإيطالي مستجدات الوضع السياسي الراهن

أخبار ليبيا24

بحث عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد اليوم الثلاثاء مع سفير الجمهورية الإيطالية لدى ليبيا جوزيني بوتشينو مستجدات الوضع السياسي الراهن.

واستعرض زايد خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء فرص نجاح منتدى الحوار السياسي الليبي في الوصول إلى تشكيل سلطة تنفيذية جديدة.

وقدم عضو المجلس الرئاسي لسفير الجمهورية الإيطالية شرحًا وافيًا لكل الخيارات المطروحة في هذا السياق.

وتطرق الجانبان، إلى مناقشة تنفيذ مذكرة التفاهم بشأن تدريس اللغة الإيطالية بمرحلة التعليم الثانوي كلغة اختيارية وتشكيل لجنة مشتركة تشرف على البرنامج.

وتناول الاجتماع أيضًا تدريب معلمين ليبيين للقيام بهذه المهمة بإحدى الجامعات الإيطالية المشهود لها في هذا المجال حال تحسن الوضع الوبائي في إيطاليا.

وأكد الطرفان على أهمية التواصل بين الجانبين لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه فيما يخص التعاون في مجال التعليم، وكذلك التنسيق المشترك فيما يتعلق بالتطورات السياسية الحالية.