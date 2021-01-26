أوقاف المؤقتة: إيرادات صندوق الزكاة خلال 2020 بلغت 11 مليون دينار

التقى اليوم الثلاثاء رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة المؤقتة عمر سعد عبد الله الحداد، بمدير مكتب صندوق الزكاة بنغازي محمود شبيب عبد المولي، بديوان الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بمدينة البيضاء.

وأوضحت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة المؤقتة في بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن عبد المولى أطلع الحداد على مهام الصندوق خلال عام 2020، مبينا أن إيرادات الصندوق خلال عام 2020م بلغت 11 مليون دينار بالإضافة إلى الرصيد السابق الذي يبلغ 6 مليون دينار.

وأوضحت الهيئة أنه تم خلال هذا العام صرف مبلغ قدره 14 مليون دينار على هيئة حوافز مالية للمسجلين بالصندوق، والذين بلغ عددهم 3500 أسرة، وصرف مبالغ مالية لتغطية مصروفات النازحين في مدينة بنغازي، والذين بلغ عددهم ألفي نازح، بالإضافة إلى صرف مبلغ 27 ألف دينار لتغطية مصرف الغارمين، والذين بلغ عددهم 143 غارما.

وأضافت الهيئة أنه تم خلال العام الماضي إقامة العديد من الحملات لصرف السلاّت الغذائية لمستحقي الزكاة، والنازحين المسجلين بالمكتب، بالإضافة إلى صرف مبلغ وقدره مليونان ونصف دينار لإعانة 360 حالة تعاني من مرض السرطان.

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