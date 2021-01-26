ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

26 January, 2021

طالب وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، الدول الإفريقية إلى المساهمة في إنقاذ الاستثمارات الليبية من العوائق التي تعترضها بسبب أوضاعها الراهنة.

ودعا سيالة في ورشة عمل تنظمها وزارة الخارجية بحكومة الوفاق مع الأمانة العامة لمنظمة الكوميسا، إلى إعادة الزخم السابق للاستثمارات الليبية التي ساهمت في توطيد العلاقة بين ليبيا والقارة الإفريقية.

وأكد ضرورة تطوير عدد من المناطق الحرة في مدن الساحل الليبي الممتد على طول 2000 كيلومتر مقابل القارة الأوروبية، وتنفيذ المراحل المتوقفة في خطة ربط ليبيا بعدد من دول الجوار الإفريقي بمشروع السكة الحديد، إضافة إلى تنفيذ طريق الربط البري الذي تجاوز الحدود الليبية جنوبا ووصل إلى مدينة “ماداما” بالنيجر مستهدفا ربط ليبيا بأنجامينا ونيامي وربط شبكة الطرق الإفريقية.

وأشار وزير الخارجية إلى أن أهم الأهداف التي تصبو إليها هي تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ مشروعات إقليمية عملاقة في عدة مجالات، ما سيسهم في خلق تنافسية للأسواق الوطنية للدول الأعضاء كما يساعد في جذب الاستثمارات الخارجية والدخول إلى الأسواق العالمية