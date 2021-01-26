جلسة عمل حول إمكانيات تشغيل تونسيين في ليبيا

عقد اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية جلسة عمل

لبحث إمكانيات التشغيل المتاحة في ليبيا في الفترة المقبلة بالنسبة للتونسيين.

وحضر الجلسة سمير ماجول رئيس الإتحاد ونور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ومحمد الرعيض رئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة والزراعة بليبيا عضو مجلس النواب المقاطع، بحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد

وتمّ التأكيد خلال الجلسة على ضرورة الاستعداد وذلك من خلال وضع منظومة متكاملة تشارك فيها مختلف الأطراف المعنية تأخذ بعين الاعتبار كلّ جوانب هذه العملية وخاصة من حيث تكوينهم في الاختصاصات المطلوبة لتكون عملية هجرة منظمة يستفيد منها الشباب التونسي الباحث عن فرصة عمل

كما تطرّق الحاضرون إلى مساهمة المؤسسات التونسية في المرحلة المقبلة في إعادة بناء ليبيا بالاعتماد على الشراكة بين المستثمرين التونسيين والليبيين

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