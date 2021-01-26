6 إصابات جديدة بـ«كورونا» في البريقة

أحصت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» في أجدابيا ست حالات إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في مدينة البريقة، إضافة إلى تعافي حالة واحدة من الوباء الذي ظهر في ليبيا لأول مرة مارس الماضي.

جاء ذلك بعد إجراء تحاليل لنحو عشر عينات للكشف عن فيروس «كورونا المستجد»، حيث تبين سلبية أربع وإيجابية ست حالات، بينها أربع حالات جديدة وحالتان مخالطتان، على ما نشرت اللجنة الطبية الاستشارية على صفحتها بموقع «فيسبوك».

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وحتى الإثنين، وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 115 ألفًا و299 حالة، منها 19 ألفًا و223 نشطة، و94 ألفًا و287 متعافى، بينما توفي 1789 آخرون.

وحذر مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار، مطلع الشهر الجاري، من «عدم قدرة» النظام الصحي الليبي بـ«إمكاناته المحدودة» على التعامل مع «زيادات متوقعة» في عدد الإصابات اليومية بفيروس «كورونا المستجد»، موضحًا أن الوضع الوبائي «يتفاقم» وسط «استهتار ملحوظ» في تعامل المواطنين مع الفيروس.

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