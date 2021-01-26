الوطني للأرصاد يحذر من رياح قوية على طول الساحل

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن هناك رياحا شمالية غربية إلى غربية، نشطة إلى قوية، على طول الساحل، تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.

وأوضحت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع الموج سيصل إلى 4 أمتار.

وأشارت النشرة إلى أن الساحل من رأس اجدير إلى سرت قليل السحب، متكاثرة مساء اليوم، موضحة أن هناك احتمال ضعيف لسقوط أمطار متفرقة على الساحل من طرابلس إلى مصراتة.

– الرياح شمالية غربية، سرعتها بين 15 و30 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 و3.5 متر.

– البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب.

– درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية والرؤية متوسطة.

كما أوضحت النشرة أن الساحل من الخليج إلى طبرق يشهد تكاثرا للسحب مساء اليوم، مع توقعات بسقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.

– رياح شمالية غربية إلى غربية، سرعتها بين 20 و30 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 و4 أمتار.

– البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب.

– درجة الحرارة تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية، والرؤية متوسطة إلى ضعيفة.

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