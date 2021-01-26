السفير الأمريكي: أي إغلاق جديد في قطاع الطاقة سيضر بجميع الليبيين

عبر السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند خلال لقائه مع مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط عن مخاوفه من أي إغلاق إضافي لقطاع الطاقة في ليبيا.

وحذر «نورلاند» بحسب موقع السفارة الأمريكية على تويتر الثلاثاء، من أن أي إغلاق جديد في قطاع الطاقة سيضر بجميع الليبيين.

قالت وكالة بلومبرج إن ليبيا أعادت تشغيل خط أنابيب ينقل النفط الخام إلى أكبر محطة تصدير لها، مؤكدة أنها تضخ حاليا نحو ثلاثة أرباع ما تضخه قبل أحداث عام 2011.

وأشارت الوكالة في تقرير رصدته “الساعة 24″، إلى أن ذلك جاء بعد توقف أدى إلى انخفاض إنتاج ليبيا العضو في منظمة أوبك إلى أدنى مستوى في شهرين.

وأكدت الوكالة أن إنتاج النفط الخام الليبي ارتفع إلى ما يقرب من 1.25 مليون برميل يوميًا في بداية هذا الشهر من لا شيء تقريبًا في سبتمبر.