داخلية الوفاق: ناقلتا وقود تفرغان حمولتهما في طرابلس

أعلن رئيس لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز بوزارة الداخلية عميد محمد فتح الله توفر الوقود مؤكدا أن ناقلتي وقود تقومان بتفريغ حمولتهما بميناء طرابلس البحري.

وقال فتح الله بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن الناقلة أنوار إفريقيا تعكف على تفريغ شحنتها المقدرة بـ 31 مليون لتر من الوقود برصيف ميناء طرابلس البحري كما تتواجد أيضاً الناقلة أنوار الخليج وعلى متنها 31 مليون لتر من الوقود وهي بصدد إفراغ حمولتها بعد الانتهاء من عمليات تفريغ الناقلة الأولى.

وأشار فتح الله إلى أن عملية توزيع الوقود على المحطات تسير بشكل طبيعي داعية المواطنين لعدم الانجرار وراء الشائعات والتزاحم أمام محطات الوقود.