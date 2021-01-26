السراج يناقش مع بومطاري وشكشك أزمة الكهرباء في طرابلس

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، اليوم الثلاثاء مع وزير المالية فرج بومطاري، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، ومدير عام الشركة المهندس إبراهيم الفلاح.

وأضحت رئاسة الوزراء بحكومة الوفاق غير المعتمدة في بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه تم خلال الاجتماع بحث إمكانية إيجاد آليات عمل تعجل بتوفير المتطلبات المالية، وتذليل العقبات أمام برامج تغطية العجز في إمدادات الكهرباء، وخطط زيادة القدرة الإنتاجية، والإسراع بتنفيذ المشروعات الخاصة بالعمرات والصيانة والإنتاج الجديدة، للتغلب ولو جزئيا على مشكلة الكهرباء والتخفيف من حدتها خلال فصل الصيف القادم.

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