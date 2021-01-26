“الثني” يفتتح مستشفى بنغازي التعليمي للخصوبة والمساعدة على الإنجاب

افتتح رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن عبدالرحمن الثني اليوم الثلاثاء مستشفى بنغازي التعليمي للخصوبة والمساعدة على الإنجاب.
وحضر مراسم الافتتاح نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات الدكتور عبدالسلام البدري، ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب، ووزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ومدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العربية الليبية اللواء خالد المحجوب، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري وعدد من أعيان ومشائخ منطقة القوراشة.
ويضم المستشفى الذي تم إنشاؤه وتجهيزه وفقا لأعلى مستوى، ليكون مستشفا تعليميا يعنى بالخصوبة والمساعدة على الإنجاب، عدد خمس عيادات خارجية للنساء، وعيادة للذكورة، وعيادة للتغذية.
كما يضم عيادة للأشعة التخصصية، وحجرتي عمليات، وأخرى للعمليات الكبرى، وحجرة لعمليات الحقن المجهري، وحجرة للعناية الفائقة بسعة أربعة أسرة، وحجرتي إفاقة بسعة ستة أسرة، وأربعة حجرات إيواء بسعة ثمان أسرة، إضافة إلى معمل أجنة تخصصي، ومعمل للحقن الصناعي، ومعمل وراثي، وحجرة لتجميد العينات.
ويضم المستشفى أيضا قسما للأشعة، ومعملا خارجيا، وصيدلية تخصصية، وحجرتين لجمع العينات، إضافة للطابق العلوي الذي تم تخصيصه لإدارة المركز، وحجرات المحاضرات والمكتبة الطبية.
وجاء افتتاح المستشفى الذي تعرض مبناه السابق للدمار خلال الحرب على الجماعات الإرهابية في إطار اهتمام الحكومة الليبية ورئيسها بشريحة واسعة كانت تعاني تكاليف الخصوبة والمساعدة على الإنجاب.
وتجول رئيس الحكومة والمرافقون له في أروقة المستشفى، مؤكدا أنه سيشكل نقلة نوعية في القطاع الصحي الليبي بما يلبي احتياجات هذه الشريحة.
وأشاد الثني بالمستشفى، مشيرا إلى دعمه التام له وللقطاع الصحي لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في هذه الظروف التي تمر بها البلاد.
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