“الثني” يفتتح مستشفى بنغازي التعليمي للخصوبة والمساعدة على الإنجاب

افتتح رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن عبدالرحمن الثني اليوم الثلاثاء مستشفى بنغازي التعليمي للخصوبة والمساعدة على الإنجاب.

وحضر مراسم الافتتاح نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات الدكتور عبدالسلام البدري، ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب، ووزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ومدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العربية الليبية اللواء خالد المحجوب، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري وعدد من أعيان ومشائخ منطقة القوراشة.

ويضم المستشفى الذي تم إنشاؤه وتجهيزه وفقا لأعلى مستوى، ليكون مستشفا تعليميا يعنى بالخصوبة والمساعدة على الإنجاب، عدد خمس عيادات خارجية للنساء، وعيادة للذكورة، وعيادة للتغذية.

كما يضم عيادة للأشعة التخصصية، وحجرتي عمليات، وأخرى للعمليات الكبرى، وحجرة لعمليات الحقن المجهري، وحجرة للعناية الفائقة بسعة أربعة أسرة، وحجرتي إفاقة بسعة ستة أسرة، وأربعة حجرات إيواء بسعة ثمان أسرة، إضافة إلى معمل أجنة تخصصي، ومعمل للحقن الصناعي، ومعمل وراثي، وحجرة لتجميد العينات.

ويضم المستشفى أيضا قسما للأشعة، ومعملا خارجيا، وصيدلية تخصصية، وحجرتين لجمع العينات، إضافة للطابق العلوي الذي تم تخصيصه لإدارة المركز، وحجرات المحاضرات والمكتبة الطبية.

وجاء افتتاح المستشفى الذي تعرض مبناه السابق للدمار خلال الحرب على الجماعات الإرهابية في إطار اهتمام الحكومة الليبية ورئيسها بشريحة واسعة كانت تعاني تكاليف الخصوبة والمساعدة على الإنجاب.

وتجول رئيس الحكومة والمرافقون له في أروقة المستشفى، مؤكدا أنه سيشكل نقلة نوعية في القطاع الصحي الليبي بما يلبي احتياجات هذه الشريحة.

وأشاد الثني بالمستشفى، مشيرا إلى دعمه التام له وللقطاع الصحي لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في هذه الظروف التي تمر بها البلاد.