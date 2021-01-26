القبض على ليبي في مالطا ورفض الإفراج عنه بكفالة

أكدت صحيفة “مالطا اليوم” قيام السلطات المالطية بتوقيف ليبي على ذمة التحقيق لتورطه في مشاجرة عنيفة.

وبينت الصحيفة في تقرير لها أن الليبي استخدم سكين في المشاجرة التي حدثت في مدينة سان جوليان المالطية، ليقوم المفتش في الشرطة ليروي بالزان بالتحرك لتوقيف فارس الشيباني ذي الـ33 عامًا، وإرسال قوات الشرطة لمكان الحادثة.

وأفاد التقرير بأن الشرطة حضرت لمكان المشاجرة لتجد رجلًا عربيًا يدعي تعرضه لهجوم من قبل بعض الأشخاص، فيما مرت بعد وقت قصير سيارة يقودها المتهم وإمرأة، ما جعل الرجل يؤشر بيده عليها.

وأشار التقرير إلى أن المحكمة استمعت إلى مزاعم استخدام سكين محملة بنابض في المشاجرة التي بدأت إثر تصاعد الخلاف حول أموال، ليتم اتهام الشيباني بمهاجمة إمرأة ورجلين وإصابتهم بشكل طفيف، وإهانة الـ3، وخرق السلم وعصيان أوامر الشرطة.

وكشف التقرير أن قائمة الاتهام تضمنت حمل سكين في الأماكن العامة من دون ترخيص، وخرق شروط كفالة تقضي بعدم التجول الذي فرضته المحكمة، فيما قدمت المحامية آن ماري كوتاجار إقرارًا بالبراءة نيابة عن المتهم وطلبًا للإفراج عنه بكفالة.

ولفت التقرير إلى اعتراض الادعاء العام على الإفراج بكفالة؛ لأن المتهم قد تجاهل بالفعل شروط كفالة سابقة، وأثبت أنه غير جدير بالثقة، ويرفض الإفراج عنه

ورأى مراقبون أن عدم الإفراج عن المواطن الليبي عنصرية للتهاون بليبيا وسط غياب سلطة البلاد

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